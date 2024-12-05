2024-12-05 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقوس والسهم المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الخميس في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق، على هامش البطولات العربية الثلاث التي يستضيفها العراق.

وفاز بمنصب رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم السعودي إبراهيم الدوسري، ونال السوداني أحمد طارق والمصرية ريهام سويلم ثقة الجمعية العمومية لمنصبي نائبي الرئيس.

كما فاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة كل من سعد المشهداني من العراق، وكريم أحمد البديري من الأردن، وأحمد السباعي من اليمن، ومحمد شريف من المغرب، وزياد صبورة من سوريا.

وعقد الاتحاد العربي، قبل انتخاباته، الاجتماع الدوري الذي تضمن المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، فضلاً عن مناقشة العديد من المواضيع التي اعتمدت في جدول الأعمال.

الاجتماع شهد أيضاً مناقشة إمكانية استضافة النسختين المقبلتين من بطولة العرب للقوس والسهم في قطر وتونس.‏