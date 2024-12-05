خليجي 26.. لقاء بين الشمري ودرجال لتسهيل مهمة دخول الجمهور العراقي إلى الكويت

2024-12-05 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقىٰ رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، وزيرَ الداخلية عبد الأمير الشمري في مقرِّ الوزارة بالعاصمةِ بغداد، لتسهيل مهمة دخول الجمهور العراقي إلى الكويت وحضور خليجي بطولة خليجي 26.

وجرى، خلال اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استعراضُ القضايا كافة المتعلقة بدخولِ الجمهور العراقيّ إلى دولةِ الكويت ومؤازرة منتخبنا الوطنيّ في منافساتِ بطولة خليجي 26 - زين الكويت.

وقدّم رئيسُ اتحاد الكرة العراقيّ عدنان درجال شكره الكبير للجُهودِ الذي تبذلها وزارةُ الداخلية في تقديمِ وتسهيل دخول الجماهير العراقيّة إلى دولةِ الكويت لحُضورِ ومؤازرةِ منتخبنا الوطنيّ، وتأمين المباريات وحفظ النظام في مختلفِ الفعاليات الرياضيّة.

وأكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ووزيرُ الداخلية على أهميةِ تعزيز التعاونِ والتنسيق المُشترك بين الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم ووزارةِ الداخلية إلى جانبِ التركيز على القضايا التي تخصُّ الأمنَ الرياضيّ، وفي مقدمتها ملاعبُ كرة القدم.

من جهته، أشار وزيرُ الداخلية إلى أهميةِ قيام وزارة الداخلية من خلال الجهاتِ المُختصة فيها بالعملِ على تَوفيرِ الأجواءِ الآمنة والمُناسبة لجميع المحافل الرياضيّة، خاصةً كرة القدم والمباريات التي تحظى بالاهتمامِ الكبيرِ من الجـُمهورِ الرياضيّ.