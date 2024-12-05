الصحة: برنامج الغربلة يضم أجهزة حديثة وتقنية متطورة ونخطط لتوسيعه

2024-12-05 22:35:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن برنامج الغربلة الذي افتتح اليوم يضم أجهزة حديثة وتقنية متطورة، مشيرة إلى أن هناك خطة لتوسيع البرنامج عام 2025.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة التابعة للوزارة رياض الحلفي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة افتتح اليوم برنامج الغربلة في مركز الوليد في مختبر الصحة العامة المركزي"، مبينا، أنه "توسع لمشروع قديم كان تجريبيا لمحافظتين، إلا أنه تم توسيعه ليشمل كل محافظات العراق وبأجهزة حديثة جدا وتقنية حديثة جدا لاكتشاف الأمراض الوراثية الأيضية وخاصة مع وجود أمراض مثل هبوط هرمون الغدة الدرقية والخلل في السكر بالدم".وأضاف، "هذه الأمراض إذا تم تشخيصها مبكرا يمكن علاجها بشكل ناجح، أما بدون الاكتشاف أو اكتشافها متأخرا سوف يسبب عوقا ذهنيا أو جسديا"، مشيرا إلى، أن "هذا المشروع يعتبر مهما جدا لحماية الأطفال من هذه الأمراض".وبين، أن "المشروع يوفر الإنفاق الصحي على الأطفال سواء من العائلة أو من الدولة"، لافتا إلى، أن "هذا المشروع سوف يتوسع أكثر ليشمل أمراضا أكثر عام 2025؛ لحماية الاطفال من الأمراض التي لا يمكن علاجها علاجا تاما إلا بالاكتشاف المبكر".