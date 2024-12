2024-12-05 22:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أثارت تصريحات رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق (الشاباك) يورام كوهين، حول طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التجسس على مسؤولين إسرائيليين جدلاً كبيراً في إسرائيل. وقال كوهين إن نتنياهو طلب منه خلال فترة خدمته استخدام وسائله الخاصة للتنصت على مسؤولين إسرائيليين وذلك من أجل التأكد من عدم تسريب معلومة أمنية هامة. وأكد المسؤول […]

