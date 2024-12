وول ستريت جورنال: الحرب في سوريا وضعت "إسرائيل" بمأزق

2024-12-05 22:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، بأن الحرب الدائرة في سوريا بين نظام الرئيس بشار الأسد وفصائل المعارضة، تبدّد آمال إسرائيل في إمكانية إبعاد الأسد عن إيران، وتضعه في مأزق بين خيارين لا ثالث لهما، أما الأسد أو المعارضة "الإسلامية المتطرفة". وذكرت الصحيفة إن التقدم المفاجئ الذي أحرزته قوات المعارضة في الحرب الأهلية […]

