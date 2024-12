2024-12-05 22:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيزيرفر أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، ان المجلس سيعقد جلسة يوم الأحد المقبل. ولم تنشر الدائرة البرلمانية جدول اعمال الجلسة واكتفت بإعلان موعدها. يشار الى ان مجلس النواب قد أجل جلسته التي كانت مقررة اليوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

The post البرلمان يقرر عقد جلسته الأحد المقبل first appeared on Observer Iraq.