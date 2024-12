2024-12-05 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نعى الاتحاد العراقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اليوم الخميس، عميد اللعبة ورئيس الاتحاد السابق قاسم مظلوم، بعد صراع مع المرض. وذكر الاتحاد في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”: “ببالغ الاسى والحزن ينعى فائز عبد الحسن رئيس اتحاد بناء الاجسام رحيل احد رموزه إلا وهو البطل العراقي ورئيس الاتحاد العراقي السابق للعبة قاسم مظلوم …

The post الموت يغيب بطل كمال الأجسام في العراق first appeared on Observer Iraq.