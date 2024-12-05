(واع) تنشر قرعة كأس العالم للأندية 2025

2024-12-05 23:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأحتضنت مدينة ميامي الأمريكية، مساء اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، بمشاركة 32 ناديا لأول مرة، من بينها 5 أندية عربية.وتم توزيع الفرق الـ32 المشاركة في البطولة، على 8 مجموعات، بعد تقسيم الفرق إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 8 فرق، وهي كالتالي:المستوى الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا) – ريال مدريد (إسبانيا) – بايرن ميونيخ (ألمانيا) – باريس سان جيرمان (فرنسا) – فلامينغو (البرازيل) – بالميراس (البرازيل) – ريفير بليت (الأرجنتين) – فلومينينسي (البرازيل).المستوى الثاني: تشيلسي (إنجلترا) – بروسيا دورتموند (ألمانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا) – بورتو (البرتغال) – أتليتكو مدريد (إسبانيا) – بنفيكا (البرتغال) – يوفنتوس (إيطاليا) – رد بول سالزبورغ (النمسا).المستوى الثالث: الهلال (السعودية) – أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) – الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – مونتيري (المكسيك) – كلوب ليون (المكسيك) – بوكا جونيورز (الأرجنتين) – بوتافوغو (البرازيل).المستوى الرابع: أوراوا ريدز (اليابان) – العين (الإمارات) – الترجي (تونس) – ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) – باتشوكا (المكسيك) – سياتل ساوندرز (أمريكا) – إنتر ميامي (أمريكا) – أوكلاند سيتي (نيوزيلندأ).وفي ما يلي نتيجة قرعة مونديال الأندية لكرة القدم 2025:المجموعة الأولى (A): بالميراس (البرازيل) - بورتو (البرتغال) - الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (أمريكا)المجموعة الثانية (B): باريس سان جيرمان (فرنسا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بوتافوغو (البرازيل) – سياتل ساوندرز (أمريكا)المجموعة الثالثة (C): بايرن ميونخ (ألمانيا) - أوكلاند سيتي (نيوزيلندأ) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) - بنفيكا (البرتغال)المجموعة الرابعة (D): فلامنغو (البرازيل) - الترجي (تونس) - تشيلسي (إنجلترا) - كلوب ليون (المكسيك)المجموعة الخامسة (E): ريفر بليت (الأرجنتين) - أوراوا ريدز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) - إنتر ميلان (إيطاليا)المجموعة السادسة (F): فلومينينسي (البرازيل) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - صن داونز (جنوب أفريقيا),المجموعة السابعة (G): مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد (المغرب) - العين (الإمارات) - يوفنتوس (إيطاليا)المجموعة الثامنة (H): ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) - رد بول سالزبورغ (النمسا).