تسوية نزاع عشائري تعيد 17 عائلة إلى ديارها جنوبي العراق

2024-12-05 23:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بقضاء القرنة بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، عن عودة 17 عائلة نازحة بسبب قضية قتل حدثت عام 2023.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين طرفين من أفراد عشيرة آل ابراهيم بمنطقة الشرش بقضاء القرنة في محافظة البصرة منتصف عام 2023 وأدى لمقتل أحد المواطنين، فيما تسبب بنزوح 17 عائلة إلى أحد المناطق داخل محافظة البصرة خوفاً من الثأر العشائري".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية قامت باعادة العوائل النازحة بعدما تمت تسوية النزاع بين الطرفين الذي استمر لمدة عام واحد و6 أشهر، حيث انتهى بدفع الدية من قبل الطرف الجاني إلى الطرف المجنى عليه".