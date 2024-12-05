قرعة مونديال الأندية.. مهمة سهلة للريال ومواجهات مثيرة للعرب

2024-12-05 23:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسفرت مراسم قرعة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، مساء الخميس، عن مواجهات قوية وأخرى مثيرة خصوصاً فيما يتعلق بالأندية العربية المشاركة في نظام بطولة يجرى لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً.

واحتضنت مدينة ميامي الأمريكية، مراسم سحب القرعة، وجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى (A): بالميراس (البرازيل) - بورتو (البرتغال) - الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (أمريكا)

المجموعة الثانية (B): باريس سان جيرمان (فرنسا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بوتافوغو (البرازيل) – سياتل ساوندرز (أمريكا)

المجموعة الثالثة (C): بايرن ميونخ (ألمانيا) - أوكلاند سيتي (نيوزيلندأ) - بوكا جونيورز (الأرجنتين) - بنفيكا (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D): فلامنغو (البرازيل) - الترجي (تونس) - تشيلسي (إنجلترا) - كلوب ليون (المكسيك)

المجموعة الخامسة (E): ريفر بليت (الأرجنتين) - أوراوا ريدز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) - إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة السادسة (F): فلومينينسي (البرازيل) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

المجموعة السابعة (G): مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد (المغرب) - العين (الإمارات) - يوفنتوس (إيطاليا)

المجموعة الثامنة (H): ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) - رد بول سالزبورغ (النمسا).