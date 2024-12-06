صدامات قوية في قرعة مونديال الأندية

2024-12-06 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، (5 كانون الأول 2024)، في ميامي الأمريكية، عن مجموعات نارية.

ووقع الهلال السعودي في المجموعة الثامنة رفقة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتجنب الأهلي المصري، الصدام مع كبار أوروبا، حيث جاء في المجموعة الأولى بجوار إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له ليونيل ميسي، وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وحل العين الإماراتي في المجموعة السابعة، بجوار شقيقه الوداد المغربي، ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء الترجي التونسي في المجموعة الرابعة، رفقة فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي وكلوب ليون المكسيكي.

ووقع باريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الثانية، ضد أتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وحظيت المجموعة الثالثة بوجود بايرن ميونخ الألماني، بجوار أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

وضمت المجموعة الخامسة، ريفر بليت الأرجنتيني وإنتر ميلان الإيطالي و أوراوا ريد دياموندز الياباني ومونتيري المكسيكي.

وجاء بوروسيا دورتموند الألماني في المجموعة السادسة، بجوار فلومينينسي البرازيلي وصن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



