في محافظة عراقية.. وفاة شاب بحادث دهس واعتقال شخصين يروجان لبيع الاسلحة عبر "الفيسبوك"

2024-12-06 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حادثين امنيين في المحافظة احدهما اعتقال اثنين من الارهابيين شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من مداهمة احد المنازل بمنطقة الشاهينية في قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار، واعتقلت شخصين أحدهما في الخمسينات من عمره والآخر في الثلاثينات وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبين المصدر، ان "التهمة الموجهة للمعتقلين هي الترويج لبيع الاسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وقد تم اعتقالهما بعد متابعة استمرت لعدة أسابيع".

وأضاف المصدر، كما ان "شابا في العشرينات توفي بحادث دهس قرب ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية على يد سائق عجلة صالون، حيث تم اعتقال السائق على ذمة التحقيق".