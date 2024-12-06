وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

2024-12-06 00:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أهمية التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، شارك في الاحتفال الذي أقامته السفارة الأمريكية في بغداد بمناسبة اليوم الوطني الأمريكي، وأعرب الوزير عن تهانيه للولايات المتحدة الأمريكية حكومةً وشعباً بهذه المناسبة."وأشاد حسين، بحسب البيان، " بعمق العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة"، مشيراً بشكل خاص إلى تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008".وشدد على "أهمية التعاون والتنسيق العالي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والانتصار على تنظيم داعش الإرهابي"، معبّراً عن "تقدير العراق للتضحيات المشتركة في هذا الإطار".كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية بناء شراكات اقتصادية قوية بين البلدين، وألا تقتصر العلاقات على الجوانب العسكرية والأمنية فقط.وفي ختام كلمته، وجه الوزير شكره لسعادة السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانسكي، على جهودها المتميزة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.