2024-12-06 00:54:04 - المصدر: ايشان

رد الناطق العسكري لكتائب حزب الله جعفر الحسيني على حديث المدعو أبو محمد الجولاني بشأن خطابه الموجه للعراق، وعدم التدخل في ما يجري داخل سوريا. وقال الحسيني في بيان ورد لـ “إيشان”: “قبل أن يعلّموك أسيادك كيفية قتل الأبرياء وتشريد المستضعفين، كان ينبغي أن يعطوك دروسا في آداب الحديث، حينما تذكر العراق وشعبه”. وأضاف مخاطباً […]

ظهرت المقالة الحسيني يرد على الجولاني: تعلّم آداب الحديث.. ومحرضوك يعرفون ما سيحدث إذا قررت الكتائب الدخول بالمعركة أولاً على ايشان.



