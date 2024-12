2024-12-06 02:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدى رأى رئيس مؤسسة المدى للثقافة والاعلام والفنون فخري كريم، اليوم الجمعة، ان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، لا يريد توريط العراق بالتدخل في الشأن السوري. وقال كريم في تدوينة تابعتها (المدى)، إن "السيد مقتدى الصدر يحذر من توريط العراق بالتدخل في الشأن السوري، مؤكداً ضرورية نأي الحكومة والأوساط الشعبية، وكذلك الميليشيات". […]

The post فخري كريم يشيد بموقف الصدر: لا يريد توريط العراق بالشأن السوري appeared first on جريدة المدى.