اتحاد الكرة يوضح سبب عدم استدعاء الحمادي للمنتخب الوطني

2024-12-06 03:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، توضيحاً بشأن عدم استدعاء اللاعب علي الحمادي لقائمة المنتخب الوطني.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "التصريحاتَ المُتداولة والمنسوبة لعُضو المكتبِ الإعلاميّ، والخاصة ّبمهاجمِ منتخبنا الوطني علي الحمادي تفتقدُ إلى الدقة"، مؤكداً أن "السببَ الحقيقيّ لعدم استدعاءِ الحمادي يعودُ إلى ارتباطِ ناديه ابسويتش تاون، الذي ينشطُ في الدوري الانكليزيّ المُمتاز ، بثلاث مبارياتٍ مهمة تتطلبُ تواجده مع الفريق".وأضاف: "كما أن هناك أكثر من لاعبٍ محترفٍ تأكدَ غيابه للسببِ نفسه كمحترفي هيرينفين الهولندي حسين علي و دانيلو السعد، فضلاً عن كون بطولة الخليج المؤمل انطلاقها في ٢١ كانون الأول الحالي في دولةِ الكويت الشقيقة هي خارج أيام الفيفا"، لافتا الى إن "الاتحادَ ملتزمٌ بالتواصلِ الواضح والدقيق مع وسائلِ الإعلام والجماهير".وأكد أن "جميعَ اللاعبين يحظون بكاملِ الدعم والتقدير من الجهازِ الفنيّ والاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم".