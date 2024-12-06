مفاوضات لتوطين صناعة سيارات صينية في روسيا

2024-12-06 08:25:02 - المصدر: واع





متابعة - واع

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف عن مفاوضات مع شركة سيارات صينية متعددة العلامات التجارية، لتوطين صناعة سياراتها في روسيا التي تتوفر فيها الأرضية الصناعية اللازمة.

وقال أليخانوف: "المفاوضات جارية بكثافة، يأتي الزملاء إلينا، ونحن نجري مفاوضات، هذه شركة لديها العديد من العلامات التجارية".

وأفاد وزير الصناعة والتجارة الروسي في وقت سابق بأن روسيا تتفاوض مع الصين حول إمكانية إعادة تشغيل مواقع إنتاج السيارات الروسية مشددا على أهمية عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في التعامل مع الشركات الغربية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن روسيا مثل أي قوة كبرى، تسعى جاهدة لتحقيق أقصى قدر من توطين الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والعمل جار في هذا الاتجاه مع الشركاء الصينيين.

المصدر: روسيا اليوم