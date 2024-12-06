معضلة تسجيل أولمو تعود لإزعاج برشلونة

2024-12-06 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة-واعيواجه نادي برشلونة، خطر خسارة بعض لاعبيه في بطولة كأس السوبر الإسباني مطلع العام المقبل.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن التفسير الخاطئ للوائح الاتحاد الإسباني، أعطى برشلونة، ضماناً زائفاً بأنه سيكون لديه فرصة حتى (19) كانون ثان المقبل، لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور.ولن تلعب أي مباراة في الليجا حتى نهاية الأسبوع الأول من العام المقبل، فيما ستقام مباريات كأس الملك أيام 3 أو 4 أو 5 كانون ثان، وكذلك (14 أو 15 أو 16 كانون ثان).وذكرت الصحيفة أن برشلونة اعتبر بدعم من الاتحاد، أنه ليس من الضروري، إعادة تنشيط التسجيل المؤقت لأولمو وفيكتور بشكل عاجل، وبالتالي هناك فرصة لمدة 3 أسابيع أمام البارسا، لتجنب خرق قاعدة اللعب النظيف.لكن المصدر ذاته أكد أن رابطة الليجا ستتحقق من صحة التراخيص التي صادق عليها الاتحاد المحلي، وبدون ترخيص، لا يمكن لأولمو وفيكتور، اللعب في أي مسابقة.وكان برشلونة قد تأخر عن تسجيل أولمو بعد بداية الموسم، بعد انتقاله إلى الفريق الكتالوني، الصيف الماضي، قادما من لايبزيج.وتبدأ فترة التسجيل الثانية هذا الموسم، في الثالث من كانون ثان المقبل، وبالتالي يجب قيد كافة اللاعبين الذين يرغب برشلونة في إشراكهم في المباريات مع بداية العام الجديد.المصدر : كورة