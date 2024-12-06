الأنواء الجوية: أمطار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2024-12-06 08:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم مناطق البلاد، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والأنبار 21، وكركوك وصلاح الدين وأربيل 19، ودهوك وديالى 18، والسليمانية 17، ونينوى 16، وكربلاء المقدسة وبابل وواسط 23، والنجف الأشرف والديوانية والمثنى والبصرة24، وميسان وذي قار 25".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى، أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية مع ارتفاع قليل في المنطقة الجنوبية".

ولفت إلى، أن "التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على العموم".