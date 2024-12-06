تواصل هبوط الذهب ليتجه الى ثاني خسارة اسبوعية

2024-12-06 08:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواصل أسعار الذهب مسارها الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي، رغم استقرارها المؤقت في تعاملات الجمعة المبكرة، في حين ينصب التركيز على بيانات الوظائف بالولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق الجمعة.

بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولارا للأونصة (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2654.70 دولارا للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

ويترقب المتعاملون تقرير الوظائف بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات عن مسار خفض أسعار الفائدة.

أظهر مسح أجرته رويترز أن الوظائف غير الزراعية زادت على الأرجح بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنحو 12 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو أدنى رقم منذ ديسمبر 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة مسجلة 31.31 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 935.99 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 965.85 دولارا.