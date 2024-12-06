روسيا تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط الى مليون برميل يوميا في 2025

2024-12-06 09:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن مجموعة أوبك+ قررت تمديد تخفيضات الإنتاج لتجنب عدم الاستقرار في سوق الطاقة العالمية وسط ضعف الطلب على الوقود بسبب عوامل موسمية.

وأوضح أن الالتزام بحصص الإنتاج بين دول المجموعة مرتفع، وأن سوق النفط العالمية مستقرة بفضل ما تقوم به أوبك+، من بين عوامل أخرى.

وأضاف، أن أوبك+ تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط مليون برميل يوميا في 2025.

وفي وقت سابق من امس الخميس، أرجأت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل ومددت إلغاء التخفيضات بالكامل حتى نهاية 2026 بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.