اليوم ..ثلاث مواجهات في الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق

2024-12-06 09:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة ثلاث مواجهات لحساب الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في النجف وكربلاء والرمادي .‏

‏وتجمع المباراة الأولى فريق الكرمة مع ضيفه فريق نفط ميسان عند الساعة الـ 2:30 على ملعب الرمادي.

‏بينما تجمع الثانية فريق كربلاء بضيفه فريق الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الـ 5:15 مساءً ، ويحتضن ملعب النجف الدولي آخر مباريات الجولة التي تجمع فريق نادي النجف مع ضيفته فريق القاسم عند الساعة الـ 7:30 مساءً .

وكانت لجنة المسابقاتِ في دوري نجوم العراق قررت قبل انطلاق الجولة العاشرة ، إقامة مباراة فريقي النجف والقاسم في الجولة العاشرة من المرحلة الأولى للمسابقة يوم الجمعة المقبل الموافق السادس من الشهر الجاري بدلاً من موعدها المحدد مسبقاً وهو يوم الخميس، على أن تقام في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب النجف.