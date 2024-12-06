الكشف عن سر تعليق المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح

2024-12-06 10:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات التجديد بين المصري محمد صلاح وإدارة نادي ليفربول الإنجليزي.وينتظر أن يقدم ليفربول عرضاً لمحمد صلاح لتمديد التعاقد خلال الفترة المقبلة لكن الخلاف حول المدة والراتب هي الأمور التي تعرقل التوقيع حتى الآن.ويحصل النجم المصري على راتب ضخم في ليفربول يصل إلى 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، وهو مبلغ كبير لا تريد إدارة "الريدز" الاستمرار في دفعه.وقال فابريزو رومانو في تصريحات لموقع "كازينو" إن إدارة ليفربول لديها رغبة حقيقية في بقاء صلاح وهناك مصادر من ليفربول تؤكد رغبتهم في مناقشة الأمر مرة أخرى ومحاولة إيجاد طريقة للمضي قدماً.وعن السبب الرئيسي لتجميد الموقف في المفاوضات بين الطرفين رد :"الراتب لا يزال غير محدد وهذه هي المشكلة الرئيسية، وهذا ما أدى للشائعات العديدة بشأن اللاعب وآخرها باريس سان جيرمان الفرنسي".وتحدثت تقارير صحفية عديدة في الفترة الأخيرة عن ارتباط اسم صلاح بعدة أندية منها إنتر ميامي الأمريكي وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي والاتحاد السعودي.إلا أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان نفى في وقت سابق وجود أي مفاوضات من إدارة نادي العاصمة الفرنسية مع المهاجم المصري.ويتصدر محمد صلاح (32 عاماً) قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً متجاوزا بفارق هدف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.المصدر: روسيا اليوم