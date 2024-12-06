وزير الخارجية الإيراني يصل الى بغداد

2024-12-06 10:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، إلى العاصمة بغداد، قادما من طهران في زيارة رسمية تستغرق يومياً واحداً يجتمع فيها مع نظيريه العراقي والسوري لمناقشة اخر التطورات في الوضع السوري.

ومن المقرر أن ينعقد في العاصمة بغداد في وقت لاحق اليوم اجتماع ثلاثي "عراقي - سوري – إيراني"، لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا، وتأثيراتها على المنطقة ككل.

وكان وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، وصل مساء أمس الخميس، الى العاصمة بغداد.

وتأتي زيارة الصباغ عشية زيارة نظيره الإيراني عباس عراقجي المقررة الى بغداد غداً الجمعة.

وكان مصدر في الخارجية الإيرانية، كشف بوقت سابق امس الخميس، لـ"بغداد اليوم"، أن "وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، سيزور بغداد ويعقبه وزير الخارجية الإيراني" مبيناً أن"اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية إيران والعراق وسوريا سيعقد في بغداد غدا لبحث تطورات الازمة السورية".

ولم يفصح المصدر الإيراني فيما إذا كان الاجتماع سيعقد لمناقشة المبادرة العاجلة التي طرحها ائتلاف إدارة الدولة الحاكم في العراق ودعا فيها دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد.

وكانت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، أفادت الأربعاء الماضي، بأن عراقجي، سيتوجه إلى العراق الجمعة، وسيلتقي في بغداد كبار المسؤولين العراقيين للتشاور حول الأحداث في سوريا والتطورات الإقليمية.