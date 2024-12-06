2024-12-06 10:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

دعا قائممقام قضاء آمرلي ميثم نوري، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، جميع الصيادين الى الالتزام بالإرشادات والقيود الأمنية على بحيرة آمرلي حرصاً على حياتهم.

وقال قائممقام قضاء امرلي ميثم نوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بحيرة امرلي والتي تقع شرق قضاء آمرلي وتعد امتدادا لبحيرة سد العظيم في ديالى تم فرض قيود امنية تمنع بموجبه دخول ايا من صيادي الأسماك او المدنيين اليها حرصا على حياتهم".

وأضاف ان" القيود الأمنية مستمرة للشهر الرابع على التوالي دون اي متغيرات"، مؤكدا ان "البحيرة تحيط بها مناطق واسعة ممتدة الى حمرين وغيرها وهي تشهد بين فترة وأخرى نشاط لفلول خلايا داعش تستغل اي فرصة لاستهداف المدنيين وتم قتل بعض الصيادين في الفترات الماضية".

ودعا الى "ضرورة الالتزام بالإرشادات الأمنية وعدم الصيد في بحيرة آمرلي لتفادي اي هجمات"، مشيراً الى أن "الأجهزة الأمنية تفرض طوق على البحيرة من عدة جهات".

وكشف مسؤول حكومي، في (12 تموز 2024)، عن اصدار أوامر مباشرة بحظر صيد الأسماك في بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين بعد استهدف صيادًا ونجله، مبيناً أن القرار يأتي لدواعٍ امنية خاصة مع رصد نشاط لفلول داعش الإرهابي في مناطق نائية قريبة من بحيرة آمرلي ما يجعل الصيادين في مرمى الخطر.



