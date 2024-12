2024-12-06 10:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر في ظل الأحداث السياسية المضطربة التي شملت انهيار الحكومة الفرنسية وفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كوريا الجنوبية، حافظت العملات الرئيسية على استقرارها في تداولات الجمعة المبكرة. من ناحية أخرى، تراقب الأسواق أيضا تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقرر صدوره في وقت لاحق الجمعة حيث يتطلع …

The post الدولار يصحح المسار.. ارتفاع بعد انحدار لادنى مستوى first appeared on Observer Iraq.