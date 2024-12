الذهب يواصل الانخفاض ويتجه لثاني خسارة اسبوعية

2024-12-06 10:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر تواصل أسعار الذهب مسارها الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي، رغم استقرارها المؤقت في تعاملات الجمعة المبكرة، في حين ينصب التركيز على بيانات الوظائف بالولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق الجمعة. بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولارا للأونصة (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8 بالمئة منذ بداية …

