2024-12-06 10:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي، اليوم الجمعة، انخفاضا في الأسعار مع ختام التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية. وبحسب بيانات اطلع عليها عراق اوبزيرفر، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.49 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.64 دولارا للبرميل بنسبة تغيير -1.42 لكليهما تسليم شباط 2025. كما أظهرت البيانات انخفاضاً ملحوظاً بأسعار الخام عالميا أيضا، …

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