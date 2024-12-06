اتحاد الكرة يوضح أسباب عدم استدعاء بعض المحترفين العراقيين لخليجي 26

2024-12-06 11:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أسباب عدم استدعاء بعض اللاعبين المحترفين لبطولة كأس الخليج المقررة في الكويت اوا ر الشهر الجاري.

وذكر الاتحاد، في توضيح لوكالة شفق نيوز، أن "سبب عدم استدعاء علي الحمادي يعود إلى ارتباط ناديه ابسويتش تاون، الذي ينشط في الدوري الانكليزي الممتاز، بثلاث مبارياتٍ مهمة تتطلب تواجده مع الفريق".

وأضاف أن "هناك أكثر من لاعب محترفٍ تأكدَ غيابه للسبب نفسه كمحترفي هيرينفين الهولندي حسين علي ودانيلو السعد، فضلاً عن كون بطولة الخليج المؤمل انطلاقها في 21 كانون الأول الجاري في دولةِ الكويت، هي خارج أيام الفيفا".

وبين أن "الاتحادَ ملتزم بالتواصلِ الواضح والدقيق مع وسائلِ الإعلام والجماهير، مبينا أن جميعَ اللاعبين يحظون بكامل الدعم والتقدير من الجهازِ الفنيّ والاتحاد العراقي لكرة القدم".