اليوم.. ثلاث مواجهات في “نجوم العراق”

2024-12-06 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين في الرمادي وكربلاء. ويضيف فريق الكرمة في المباراة الأولى نظيره نفط ميسان في الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب الرمادي. ويحتل فريق الكرمة المركز السابع برصيد (14) نقطة، فيما يحل فريق نفط ميسان في المركز الثاني …

