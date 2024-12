2024-12-06 11:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادأصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن عدم استدعاء اللاعب علي الحمادي لقائمة المنتخب الوطني.وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ"المدى"، أن "التصريحات المتداولة والمنسوبة لعضو المكتبِ الإعلامي، والخاصة بمهاجمِ المنتخب الوطني علي الحمادي تفتقد إلى الدقة"، مؤكداً أن "السبب الحقيقي لعدم استدعاء الحمادي يعود إلى ارتباط ناديه ابسويتش تاون، الذي ينشط في […]

