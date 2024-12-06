2024-12-06 11:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، مع نظيره السوري التطورات الأمنية في سوريا وسبل التعاون المشترك، فيما اكد الاخير ان الاحدث تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة ككل.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن وزيرها فؤاد حسين استقبل وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، في مبنى وزارة الخارجية، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع والتطورات الأمنية في سوريا، حيث أعرب فؤاد حسين عن قلق العراق البالغ إزاء هذه التطورات"، مشيراً إلى أن "العراق يتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أن "القلق مشترك بين البلدين"، مؤكداً أن "التطورات الحالية قد تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة ككل".

وشدد الوزيران بحسب البيان، على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة والعمل على حماية الأمن الإقليمي، بما يضمن استقرار المنطقة ويخدم المصالح المشتركة".