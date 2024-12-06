الاتحاد العراقي يوضح سبب عدم استدعاء علي الحمادي للمنتخب الوطني

2024-12-06 12:05:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن عدم استدعاء اللاعب علي الحمادي لقائمة المنتخب الوطني.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته "الاولى"، أن "التصريحات المتداولة والمنسوبة لعضو المكتب الإعلامي، والخاصة بمهاجم المنتخب الوطني علي الحمادي تفتقد إلى الدقة"، مؤكداً أن "السبب الحقيقي لعدم استدعاء الحمادي يعود إلى ارتباط ناديه ابسويتش تاون، الذي ينشط في الدوري الإنكليزي الممتاز ، بثلاث مباريات مهمة تتطلب تواجده مع الفريق".

وأضاف "أن هناك أكثر من لاعب محترف تأكد غيابه للسببِ نفسه كمحترفي هيرينفين الهولندي حسين علي و دانيلو السعد، فضلاً عن كون بطولة الخليج المؤمل انطلاقها في 21 كانون الأول الحالي في دولة الكويت الشقيقة هي خارج أيام الفيفا"، مبيناً أن "الاتحاد ملتزم بالتواصل الواضح والدقيق مع وسائلِ الإعلام والجماهير".

وأكد الاتحاد في بيانه أن "جميع اللاعبين يحظون بكامل الدعم والتقدير من الجهاز الفني والاتحاد العراقي لكرة القدم".وأكمل أن "العراق وإن لم يكن طرفاً في الأزمة فإن عليه الوقاية في ظل ما يجري في دولة مجاورة له، وسوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق وكل من يقول غير ذلك واهم".