2024-12-06 12:18:04 - المصدر: ايشان

واصل جيش الكيان الصهيوني، اليوم الجمعة، خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث شن عدة غارات على جنوب وشرق لبنان. وذكر موقع RT أن غارة إسرائيلية استهدفت مجرى نهر الليطاني بين بلدتي زوطر ويحمر الشقيف جنوب لبنان. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع إسرائيلية في المالكية والتلال المجاورة باتجاه […]

ظهرت المقالة الكيان يشن غارات على جنوب لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار أولاً على ايشان.



