القبض على متهمين اثنين بترويج الأسلحة عبر الإنترنت شمال الناصرية

2024-12-06 12:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تمكنت شرطة محافظة ذي قار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من القبض على متهمين اثنين في قضية ترويج وبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت قيادة شرطة ذي قار في بيان تلقت شبكة أخبار الناصرية نسخة منه، إن المتهمين (م.ق.م) و(ح.م.ق) من سكان قضاء الرفاعي تم اعتقالهما...

