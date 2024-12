وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان أهمية العمل على حماية الأمن الإقليمي

2024-12-06 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعرب وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عن قلق العراق البالغ إزاء التطورات في سوريا. وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه “استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، فؤاد حسين، يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول 2024، وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، في مبنى وزارة الخارجية” . وجرى خلال اللقاء “استعراض …

