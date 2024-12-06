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وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان أهمية العمل على حماية الأمن الإقليمي

وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان أهمية العمل على حماية الأمن الإقليمي
وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان أهمية العمل على حماية الأمن الإقليمي
2024-12-06 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعرب وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عن قلق العراق البالغ إزاء التطورات في سوريا. وذكر بيان لوزارة الخارجية، انه “استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،  فؤاد حسين، يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول 2024، وزير الخارجية السوري،  بسام صباغ، في مبنى وزارة الخارجية” . وجرى خلال اللقاء “استعراض …

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وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان أهمية العمل على حماية الأمن الإقليمي

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