المرور العامة: لوحات مركبات الإقليم مشمولة بالمخالفات في جميع المحافظات

2024-12-06 12:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن المركبات التي تحمل أرقام محافظات إقليم كردستان تخضع للغرامات أسوة بباقي المحافظات.وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة، العقيد حيدر محمد الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صادرة من محافظات إقليم كردستان (أربيل، دهوك، السليمانية) تُغرَّم عند ارتكاب المخالفات المرورية، وفقًا لقانون المرور رقم 8 لعام 2019".وأوضح الوائلي، أن" هذه المركبات تُعامل معاملة المركبات المسجلة في بغداد وبقية المحافظات".وأشار إلى أن" الغرامات تفرض على المخالفات في مكان وقوعها، سواء كان ذلك في بغداد أو أي محافظة أخرى"، داعياً "المواطنين إلى" عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج لعدم تغريم هذه المركبات".واكد أن "جميع المركبات، ملزمة بدفع الغرامات عند ارتكاب المخالفات".