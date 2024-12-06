اليوم.. ثلاث مواجهات في الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق

2024-12-06 12:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب المحافظات، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، ثلاث مواجهات لحساب الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.‏

‏ويلتقي في المباراة الاولى فريق الكرمة مع ضيفه فريق نفط ميسان عند الساعة الـ 2:30 على ملعب الرمادي، فيما يستضيف كربلاء فريق الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الـ 5:15 مساءً .

وفي المباراة الثالثة يحتضن ملعب النجف الدولي مباراة صاحب الأرض فريق النجف مع ضيفه القاسم عند الساعة الـ 7:30 مساءً .







