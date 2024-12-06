اليوم.. ثلاث مواجهات في الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق
2024-12-06 12:50:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تشهد ملاعب المحافظات، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، ثلاث مواجهات لحساب الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.
ويلتقي في المباراة الاولى فريق الكرمة مع ضيفه فريق نفط ميسان عند الساعة الـ 2:30 على ملعب الرمادي، فيما يستضيف كربلاء فريق الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الـ 5:15 مساءً .
وفي المباراة الثالثة يحتضن ملعب النجف الدولي مباراة صاحب الأرض فريق النجف مع ضيفه القاسم عند الساعة الـ 7:30 مساءً .