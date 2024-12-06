وزيرا خارجية العراق وسوريا: الأحداث في سوريا تهديد خطر لأمن المنطقة

2024-12-06 13:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 6 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره السوري بسام صباغ اليوم الجمعة أن الاحداث الجارية في سوريا تشكل تهديدا خطرا على أمن المنطقة واستقرارها.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزيرين الذي عقد في بغداد حيث جرى بحث الأزمة السورية وتداعياتها.وأعرب الوزير العراقي وفق البيان عن قلق بلاده البالغ إزاء هذه التطورات مشيرا إلى متابعة بغداد المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة.من جهته قال الوزير السوري إن القلق مشترك بين البلدين مؤكدا خطورة التطورات الحالية على أمن المنطقة ككل.وشدد الوزيران وفق البيان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة والعمل على حماية الأمن الإقليمي بما يضمن استقرار المنطقة ويخدم المصالح المشتركة.ومن المقرر أن يعقد الوزيران بعد أن ينضم إليهما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت لاحق اليوم مباحثات مشتركة بخصوص الوضع في سوريا والتطورات المتسارعة فيها.وشهد الشمال السوري لا سيما في حلب وحماة وإدلب خلال الأيام الأخيرة اشتباكات "مفاجئة" بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية سيطر على اثرها مسلحو المعارضة على مناطق عدة. (النهاية) ع ح ه / م ع ح ع