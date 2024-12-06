المالكي: الأحداث في سوريا بداية لمشروع جديد وعلينا حماية العراق

2024-12-06 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حيدر فرمانأكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن الأحداث في سوريا بداية لمشروع إرهابي جديد، وعلينا حماية العراق.وقال المالكي خلال كلمة له في قضاء المشخاب جنوبي محافظة النجف الأشرف حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فلسطين تعاني من الظلم، والعالم في سكوت عن جرائم المجرم نتنياهو، ويصفق له في المحافل الدولية".وتابع: "في تأريخ الكيان الصهيوني لم يجرؤ أحد على المواجهة المباشرة معه، ولأول مرة يتعرض لهذا الكم الهائل من الصواريخ التي أطلقت من غزة، وجنوب لبنان وإيران"، مشيراً الى أنه "فقدنا الكثير من الشهداء القادة بهذه الحرب".وأضاف أن "العراق مرّ بعدة أزمات، ومنها حينما اتفق العالم عليه من خلال الإرهاب وعصابات داعش الإرهابية، لكننا استطعنا الحفاظ على هذه الأرض بتجربة ناجحة"، مبيناً أن "المجرم الجولاني الذي يقوم بتجربة جديدة من الإرهاب دعا إلى عدم دخول الحشد إلى سوريا، لكننا لسنا على الحياد وسنقاتل في أي مكان دفاعاً عن الإسلام والمسلمين".وأشار الى أن "الأحداث في سوريا ما هي إلا بداية لمشروع جديد، وعلينا أن نحمي العراق من الخلايا النائمة في أي مكان من خلال الوحدة الوطنية، لأن الشعب العراقي كله وقف مع حماية البلد من أي مشروع إرهابي قد يضر بالعراق".ولفت الى أن "جيشنا و حشدنا وجهاز مكافحة الإرهاب وأبناء العشائر لديهم القدرة على حماية العراق، ونحن ننتمي إلى مسيرة الشهداء الأبرار، وهم قاعدة لقوتنا، ولن نخون الدماء التي سألت من أجل الوطن".