وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا يبدأون مباحثات في بغداد لبحث الأزمة السورية

2024-12-06 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبدأ وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا، اليوم الجمعة، اجتماعهم في العاصمة بغداد لبحث الأزمة السورية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا لبحث الأزمة السورية بدأ في مقر وزارة الخارجية".