في محافظتين.. "الصقور" تقتل 3 "دواعش" بعملية نوعية

2024-12-06 13:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن قوة استخبارية تمكنت من قتلقيادي بتنظيم "داعش" في عملية نوعية ضمن سلسلة جبال حمرين، فيما أعلنتوزارة الداخلية عن قتل عنصرين من التنظيم في ديالى.

وأخبرالمصدر وكالة شفق نيوز، بأن "معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها (خليةالصقور) تفيد بتواجد عناصر لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين،وتم نصب كمين محكم أثمر بقتل قيادي في التنظيم".

وأضافالمصدر أن "العملية ما زالت مستمرة بغطاء جوي من سلاح الطيران العراقيوالمعلومات الأولية تنحصر على قتل القيادي في الموقع المحدد من قبل القوة دون كشفمزيد من التفاصيل".

بدورهاأعلنت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلية الصقور نفذت عمليةنوعية اختصاصية بالتنسيق والمتابعة مع القوة الماسكة للأرض في محافظة ديالى، وعلىمدار أيام متواصلة، تم خلالها رصد عنصرين إرهابيين أحدهما خطر جداً في منطقة حمرين".

وبينتأنه "وفقاً لهذه المعلومات الدقيقة فقد تحركت خلية الصقور وحاصرتهما وتمكنتمن قتلهما وتبين أن أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً".

وأشارتإلى أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية كانت بحوزتهما.