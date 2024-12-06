2024-12-06 13:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، الإطاحة بـ"عنصرين ارهابيين" من تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتنسيق والمتابعة مع القوة الماسكة للأرض، تم رصد عنصرين إرهابيين احدهما خطر جدا في منطقة حمرين ضمن محافظة ديالى".

وأضافت أنه "وفقا لهذه المعلومات الدقيقة فقد تحركت خلية الصقور وحاصرتهما وتمكنت من قتلهما وتبين ان احدهما كان يرتدي حزاما ناسفا".

وأوضحت الوزارة أن "العملية اسفرت عن ضبط أسلحة واعتدة ومواد لوجيستية كانت بحوزتهما".



