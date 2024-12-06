إصابة امرأة برصاصة طائشة واعتقال 8 أشخاص بحوادث متفرقة في بغداد

2024-12-06 13:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، عن إصابة امرأة برصاصة طائشة، واعتقال 8 أشخاص بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن " قوة أمنية اعتقلت 7 اشخاص في خانة للعب القمار واحتساء الخمر، وضبطت شاشة بلازما وورق لعب ضمن منطقة الصدرية".

وأضاف أن "قوة أمنية أخرى وبمساعدة موظف في احد الشركات الصينية، تمكنت من القاء القبض على شخص يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية والكابلات ضمن منطقة الحارثية".

وفي حادث منفصل أشار المصدر إلى إصابة امرأة تولد 1970، نتيجة تعرضها لرصاصة طائشة مجهولة المصدر بالقرب من باب القبلة ضمن مدينة الكاظمية"، مبيناً انه " تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج".



