اشتباكات عنيفة بين "العماليين" والجيش التركي شمالي دهوك

2024-12-06 13:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر منحزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، شمالي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين بين القوات التركيةومسلحي حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

وأوضحأن "المواجهات اندلعت في محيط قرية كوهرزي حيث استخدمت فيها الأسلحة الخفيفةوالمتوسطة ولم تعرف بعد تفاصيل الخسائر البشرية أو المادية الناجمةعن هذه الاشتباكات".