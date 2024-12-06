السلطات العراقية تعلن مقتل "إرهابيين" من (داعش) شمال شرق البلاد

2024-12-06 14:00:55 - المصدر: كونا

بغداد - 6 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة مقتل "ارهابيين" اثنين من مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عملية نوعية بمنطقة حمرين في محافظة ديالى شمال شرق البلاد.وذكرت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية اكتشفت بعد عملية محاصرة "الارهابيين" وقتلهما أن أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا.وأضافت أن العملية أسفرت كذلك عن ضبط ومصادرة أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية كانت بحوزتهما. (النهاية) ع ح ه / م ع ح ع