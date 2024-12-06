السوداني لعراقجي: موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها

2024-12-06 14:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، أن موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتداول بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، خصوصاً ما يجري على الساحة السورية".

وقال السوداني ان "موقف العراق الرسمي والثابت هو مع وحدة سوريا وأمنها واستقرارها"، مشدداً على "أهمية احترام سيادة الأراضي السورية".

واضاف اننا "نؤكد على مواصلة العراق بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة في سبيل احتواء الأزمة في سوريا، لتأثيرها الصريح على الأمن العراقي"، مشيراً إلى أن "ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزّة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها".