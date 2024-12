الفياض: لا يمكننا غض الطرف عندما تتحكم بسوريا جماعات إرهابية

2024-12-06 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن العراق لا يمكنه غض الطرف عندما تتحكم بسوريا جماعات إرهابية، مشيراً إلى ان العراق وإن لم يكن طرفاً في الأزمة فإن عليه الوقاية في ظل ما يجري في دولة مجاورة له.وقال الفياض، في كلمة له بالملتقى الأمني المنعقد تحت عنوان "أمن واستقرار العراق" إن […]

