إجراءات أمنية واستخبارية في محافظة عراقية لتعقب "خلايا داعش"

2024-12-06 14:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، يومالجمعة، أهمية تكثيف الجهد الاستخباري بحثاً عن خلايا داعش في المحافظة، تحسباًلأي طارئ، لافتاً إلى أن الجرائم التي سجلتها مناطق المحافظة "جنائية"ولا تحمل بصمات إرهابية.

وقال نائب رئيس اللجنة، فارس مزاحم، لوكالة شفق نيوز، إن "الجرائمالتي سجلتها مناطق محافظة ديالى خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في بلدروزوالمقدادية جنائية بحتة، ومعظمها تم التوصل الى المتورطين بتنفيذها".

وأضاف أن"داعش لم ينته 100‎%‎ في ديالى حيث توجد مجاميعمنه في بعض المناطق الحدودية ولكن خلايا نائمة ليس لديها أي نشاط بالوقت الحاليبفعل الضغط الأمني والعمليات المتواصلة".

وأشار مزاحم، إلى أن "الفترة المقبلة تتطلب تكثيفالجهد الاستخباري للقضاء على بقايا خلايا داعش لا سيما وانها من الممكن ان تتحركوتنفذ هجمات أو خروق في أي لحظة ما لم يتم انهاء وجودها".

يأتي ذلك، بالتزامن مع توتر الأوضاع في سوريا، وسيطرةالمسلحين على مناطق ومدن كبيرة، أمام تراجع لقوات الجيش باتجاه العاصمة دمشق، وسطتطورات أمنية متسارعة، وإجراءات أمنية عراقية مشددة على طول الشريط الحدودي معسوريا.