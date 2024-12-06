المقال من نيويورك تايمز

في غضون أسبوع واحد فقط، استولت قوات المتمردين السوريين على جزء كبير من شمال غرب سوريا من الحكومة في هجوم سريع الحركة، مما أدى إلى قلب الحرب الأهلية الراكدة في وقت ما. بعد الاستيلاء على معظم مدينة حلب الكبرى ومطارها وقواعدها العسكرية والعديد من البلدات والقرى، طردوا يوم الخميس القوات الحكومية من مدينة حماة الغربية، والتي لم تسقط من قبل في أيدي المتمردين.

يأتي الهجوم بعد فترة من الهدوء النسبي، وإن كان هشًا. فمنذ عام 2020، ظلت الخريطة الإقليمية مجمدة إلى حد كبير: سيطرت حكومة الرئيس بشار الأسد على جزء كبير من البلاد، بينما سيطرت مجموعة من الفصائل الأخرى على أجزاء مختلفة من بقية البلاد.

إليكم من يقاتل من في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ما يقرب من 14 عامًا:

قوات المعارضة

تقلصت أراضيهم حتى تقدموا هذا الأسبوع.

المواقع التي تسيطر عليها قوات المعارضة



اندلعت الحرب في عام 2011 بعد أن سحق الأسد بوحشية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في المراحل المبكرة، تمكن المتمردون - الذين شملوا كل من الفصائل الإسلامية المتطرفة والمعتدلة - من الاستيلاء على معظم شمال غرب البلاد والتوسع في مناطق أخرى. وبحلول عام 2014، سيطروا ليس فقط على معقلهم في الشمال الغربي، ولكن أيضًا على مناطق شمال حماة، وشرق دمشق وفي الجنوب الشرقي، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بالإضافة إلى القرى على طول نهر الفرات وفي محافظة الحسكة، في أقصى شمال شرق سوريا.

ثم جاء صعود تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وقرار روسيا في العام التالي بتقديم الدعم العسكري للأسد. ووسع تنظيم الدولة الإسلامية ما يسمى بخلافته إلى شمال شرق سوريا، في حين أجبرت الضربات الجوية الروسية الساحقة الجماعات المتمردة التي كانت تقاتل الأسد منذ عام 2011 على التراجع. وبحلول هذا العام، لم تسيطر قوات المعارضة على شيء سوى رقعة من الشمال الغربي حتى بدأ هجومها الأخير الأسبوع الماضي.

القوات الحكومية وحلفائها

لقد تحول الصراع لصالحهم منذ سنوات - ولكنهم الآن يتراجعون.

المواقع التي تسيطر عليها الحكومة السورية وحلفاؤها

سيطرة مشتركة مع الأكراد

وعلى الرغم من النجاحات الأولية التي حققها المتمردون، تمكنت القوات الموالية للأسد - بما في ذلك ليس فقط الجيش السوري ولكن أيضًا المقاتلون الذين أرسلتهم إيران وميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران - من استعادة المزيد من الأراضي على مدى العقد الماضي بعد سلسلة من الأحداث التي حولت الصراع لصالحهم. استعادت القوات الموالية للحكومة حلب بمساعدة الغارات الجوية الروسية بعد معركة استمرت أربع سنوات وانتهت في عام 2016. وفي العام التالي، أعاد هجوم حكومي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الأسد السيطرة على العديد من البلدات على طول نهر الفرات. كما أدى تقدم قواته في شمال غرب سوريا في عامي 2019 و2020 إلى محاصرة قوات المعارضة في محافظة إدلب، مما أدى إلى وصول الصراع إلى طريق مسدود استمر حتى قبل أسبوع.

داعش

كانت تسيطر في وقت من الأوقات على ثلث سوريا.

المناطق التي تسيطر عليها داعش

لقد سمحت الحرب الأهلية في سوريا، إلى جانب عدم الاستقرار المتزايد في العراق، لفرع طموح من تنظيم القاعدة يُدعى الدولة الإسلامية بالنمو بسرعة في كلا البلدين في عامي 2013 و2014. وبفضل تفسيره الدموي المتطرف للإسلام، استولى التنظيم على مساحة واسعة من الأراضي في سوريا والعراق وحكمها كخلافة. وفي ذروته في عام 2015، احتل التنظيم ثلث سوريا ونحو 40% من العراق، وكانت مدينة الرقة في شمال سوريا عاصمة له.

ولكن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة استهدف التنظيم بآلاف الغارات الجوية، وفي نهاية المطاف هزمت القوات التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة تنظيم الدولة الإسلامية في معظم شمال شرق سوريا. كما دفعت القوات الموالية للأسد التنظيم إلى التراجع في مناطق أخرى، بينما خاض الجيش العراقي معارك ضده في العراق. وبحلول عام 2018، كان التنظيم قد خسر كل أراضيه باستثناء أجزاء صغيرة.

القوات التي يقودها الأكراد

لقد سيطروا على أراضٍ من تنظيم الدولة الإسلامية، لكنهم خسروا أراضٍ أخرى للقوات المدعومة من تركيا.

لقد أصبحت قوات الأقلية العرقية الكردية في سوريا الشريك المحلي الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وبعد هزيمة الجماعة المتطرفة في أجزاء كبيرة من البلاد، عززت القوات التي يقودها الأكراد سيطرتها على بلدات في الشمال الشرقي، ووسعت المنطقة المستقلة التي بنوها هناك، وعلى طول نهر الفرات. ولكن على الرغم من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، كان على المقاتلين الأكراد أن يتعاملوا مع عدوهم القديم عبر الحدود، تركيا، التي تعتبرهم مرتبطين بتمرد انفصالي كردي.

في عام 2019، سحب الرئيس دونالد ترامب القوات الأمريكية من شمال سوريا، متخليًا عن القوات التي يقودها الأكراد وفتح الباب أمام القوات التركية لطردهم من المناطق الواقعة على طول الحدود الشمالية. بحثًا عن الحماية ضد تركيا، لجأت القوات التي يقودها الأكراد إلى دمشق، مما سمح لقوات السيد الأسد بالعودة إلى أجزاء من شمال سوريا، حيث تعايشوا معًا منذ ذلك الحين. لا يزال الأكراد يسيطرون على جزء كبير من شمال شرق سوريا.

العمليات العسكرية التركية

سيطرت على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية من القوات التي يقودها الأكراد.

المناطق التي تسيطر عليها العمليات العسكرية التركية

منذ بداية الحرب الأهلية، شن الجيش التركي عدة تدخلات عسكرية عبر الحدود إلى سوريا، معظمها ضد القوات التي يقودها الأكراد السوريون، والتي تعتبرها تركيا مرتبطة بما تسميه حركة انفصالية إرهابية في تركيا، حزب العمال الكردستاني، أو PKK. كانت ثلاث عمليات تركية - في 2016-2017 و2018 و2019 - تهدف إلى السيطرة على البلدات والقرى التي كان المقاتلون بقيادة الأكراد يسيطرون عليها سابقًا على طول الحدود الشمالية. تسيطر تركيا الآن بشكل فعال على تلك المنطقة، حيث تقدم الخدمات العامة وحيث تُستخدم عملتها بشكل روتيني.

ملاحظة: تُظهر البيانات السنوية التاريخية مناطق السيطرة ليوم 1 يناير/كانون الثاني من كل عام

By Samuel Granados and Vivian Yee